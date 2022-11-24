九合一選舉後天投票，國民黨上午公布最新「1126出來投票」最新催票競選短片，藉由回顧民進黨執政以來防疫失能、弊案重生等問題，籲選民1126風雨無阻出門投票，下架民進黨守護家園；用選票結束糟糕治理，讓傲慢的民進黨反省。

九合一選舉後天投票，國民黨上午公布最新「1126出來投票」最新催票競選短片，藉由回顧民進黨執政以來防疫失能、弊案重生等問題，籲選民1126風雨無阻出門投票，下架民進黨守護家園；用選票結束糟糕治理，讓傲慢的民進黨反省。（國民黨提供）

九合一選舉後天投票，國民黨上午公布最新「1126出來投票」最新催票競選短片，藉由回顧民進黨執政以來防疫失能、弊案重生等問題，籲選民1126風雨無阻出門投票，下架民進黨守護家園；用選票結束糟糕治理，讓傲慢的民進黨反省。（國民黨提供）

此外，國民黨今也宣傳明天全台22縣市縣市長選舉選前之夜活動，其中六都選前之夜造勢大會，都將有電視直播或聯播。至於台北市造勢主場「蔣萬安奮戰勝選之夜」，文傳會主委洪孟楷透露，將打造選舉史上最大、最長舞台，展現氣勢。

洪孟楷表示，明天六都選前之夜最後，還會利用電視直播讓國民黨六都直轄市長候選人同框合體。

至於六都之外的其他16縣市，洪孟楷說，從今晚台灣最南端屏東縣「屏東出頭天，選前大團結」晚會開始，明天各縣市也會因地制宜，有包含選前之夜、車隊、徒步掃街、歡樂遊行嘉年華或音樂會等選前造勢活動，歡迎民眾踴躍參與支持。

國民黨「1126出來投票」最新催票競選短片，回顧民進黨執政讓台灣在疫情期間缺疫苗、快篩、藥品與病床，公共工程品質低落，弊案疑雲重重，社會安全網缺口補不起來，詐騙、人蛇、黑道橫行等亂象，籲民眾用選票下架失能的民進黨。