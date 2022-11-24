網紅「四叉貓」劉宇接連爆料民眾黨新竹市長候選人高虹安辦公室發生性平事件，今再爆料女主管約談性平事件的女助理時提到「為什麼不逃跑」？對此，高虹安回應，選前大家正常工作，不知為何選前幾天，就被流出看圖說故事和對話，若爭議可循司法解決，揣測帶風向都不必要，她仍會用正面選舉打完這兩天的選戰。

四叉貓24日再度於臉書爆料，高虹安辦公室女主管約談性平事件的女助理時，提到「辦公室主任在樓梯間抱妳的時候，妳為什麼不逃跑？為什麼沒有表現害怕？為什麼沒回辦公室求救？」

對此，高虹安表示，辦公室選舉前大家正常也很努力工作，不知為什麼到選舉前幾天，就被流出看圖說故事，或是有一些在還不清楚事情狀況下，卻流出這種助理私下之間對話，相信這些事情如果真的有爭議，當然可以用司法解決，大家看到這些對話，可能會去揣測帶風向這些都不必要，也還是用正面選舉的方向，打完這兩天的選戰。

至於四叉貓說有收到完整錄音檔，高虹安對辦公室主任的行為知情嗎？高虹安則表示，目前所流出的錄音檔，她也沒有聽過，也沒辦法證實，還是要回到助理和助理當事人對話的環境，或是怎麼對話、事由如何？

高虹安也指出，先前在辦公室或黨團，對性平的處理流程對主任和主管間，都有宣導和教育訓練，呼籲如果真的有這樣的爭議，建議當然也是循正常程序。對於被牽涉到的助理，在選舉過程中，這些和公共利益無關的事，造成助理們困擾也感到抱歉，但如果離職的助理，有些爭議，建議助理當事人之間講清楚說明白。