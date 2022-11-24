2022卡達世界盃足球賽盛大開打後，全球球迷陷入瘋狂，雖官方突然下「禁酒令」，仍吸引不少熱情粉絲直接飛到卡達觀賽，替支持的球隊應援。其中一名來自大陸的正妹就砸下大錢帶著爸爸一同飛到卡達觀賞世界盃，一同感受現場激動的情緒，沒想到她的爸爸卻在現場一路睡到底，讓該名正妹忍不住將爸爸睡著的影片PO上網，引起網友熱烈討論。

大陸一名徐姓正妹，近日砸下20多萬人民幣（約新台幣86.8萬元），帶著爸爸遠渡重洋飛到卡達，感受現場興奮、激動的情緒，而他們光是觀賽門票一人平均就要10萬人民幣（約新台幣43.3萬元），沒想到她與爸爸到了現場後，爸爸卻開始打瞌睡，即使周圍球迷情緒激動、不斷喊叫，她的爸爸仍戴著口罩繼續閉目養神，甚至直接睡到打呼，她看到後拿出手機拍下周圍激動的氛圍與淡定睡著的爸爸，並將這強烈的對比影片放到網路上，表示因前一晚法國對戰義大利的比賽看太晚，自己後來也看到睡著，立即引起網友瘋傳。

網友紛紛表示「有錢就是任性」、「這麼吵也能睡到打呼太厲害了」、「這位父親本身不想去，想想還是陪女兒去吧」、「美女帶錯人了吧」、「還是這種幾萬人的場子睡得踏實」、「只是換個地方睡覺而已」、「我也想去卡達看到睡著」、「帶我去絕不睡」。