金馬名導何蔚庭導演赴好萊塢拍攝的虛擬製作短片《記憶有限公司》於影展開幕式全台首映。（風度影業提供）

世新大學校長陳清河（中）驚喜現身影展現場，與世新大學副校長楊盛昱（左）、產學合作處處長許碧芳（右）連袂出席。（風度影業提供）

2022新風獎入圍影展於11月22日正式開跑。金馬名導何蔚庭導演赴好萊塢NantStudios掌鏡拍攝的虛擬製作短片《記憶有限公司》，以及MV導演鄺盛執導的賽博龐克科幻虛擬製作短片《夜無盡夜》，皆作為開閉幕觀摩片，於開展日全台首映，為新風獎影展揭開序幕。

「新風獎」短片創作大賽由風度影業與世新大學攜手舉辦，秉持孵育未來影像新銳創作者的核心目標，提供310萬總獎金吸引年輕創作者競逐。新風獎影展開幕式由風度影業副總經理邱堉勝、世新大學副校長楊盛昱以及影展觀摩片《夜無盡夜》導演鄺盛頒發入圍證書給15組入圍作品劇組代表。世新大學校長陳清河亦驚喜現身，給予所有新銳創作者支持肯定。

擔任決選評審的世新大學副校長楊盛昱表示：「期許新風獎能為臺灣電影工業帶來嶄新風尚與風潮，也相信藉由台下所有影視產業生力軍的創意能量，能夠開創未來臺灣影視創作更多元的發展可能性。願不久後的將來，你們都能坐在國父紀念館的金馬獎殿堂，共同感受創作電影的榮耀。」鄺盛導演亦表示：「創作是條漫長而孤獨的路，但只要堅持下去，收穫的獨特風景都將專屬於你。」鼓勵同學燃燒熱情持續創作。

本屆新風獎影展競賽邀請到台北電影節卓越貢獻獎得主朱延平、《雞排英雄》導演葉天倫、《角頭－浪流連》導演姜瑞智、大慕可可總經理張庭翡、百聿數碼總經理李志緯、MV導演鄺盛以及世新大學副校長楊盛昱等業界專業人士擔任決選評審，最終從高達104件投稿作品中，評選出15部入圍影片於入圍影展播映。

新風獎影展競賽頒獎典禮將於12月3日舉辦於松仁威秀泰坦廳，邀請幕前幕後重量級頒獎人連袂出席，打造眾星雲集影視盛會。未來「新風獎」預計將成為每年固定舉辦之常態競賽暨影展活動，亦將擴大規模接軌國際，打造國際級水平之短片創作競賽舞台。