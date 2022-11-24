女星嚴立婷當年以「百貨美少女」冠軍出道，之後嫁給職業籃球明星張智峰，育有1子1女，火辣外型加上直率性格相當討喜，近年活躍於主持圈。目前接下醫療談話性節目主持棒3個多月，不過有位「死忠酸民」每集節目播完都固定來罵她，還有人說焦阿咖(鳥仔腳)很難看，對此她也立刻展開回擊。

嚴立婷昨(23日)在臉書透露，有網友自她接下主持棒起，每一集節目播完都很「死忠」來罵她，內容還非常一致性，時間一久，嚴立婷說也就習慣了，若對方難得一集沒來罵她「我可能還會想念」，話鋒一轉，她向酸民喊話「如果你想討厭我很久很久的話，建議你不要那麼持之以恆的來罵我，人性很奇怪，一樣東西看久了，也就沒那麼討厭了」。

嚴立婷也分享另一名網友罵她是「焦阿咖」，還不忘再加碼吐槽「難看死了」，但嚴立婷自信回覆：「我父母生給我這雙難得的焦阿咖，不露要幹嘛？我就要露！」，接著曬出6張逆天美腿照，並且邀請對方「歡迎慢慢觀賞」，貼文一出，超過2萬粉絲按讚支持，「我挺羨慕妳那一雙長腿的，果真他是由嫉妒長出了恨」、「焦啊咖怎麼能不露一下！沒有盲點呀」、「我好羨慕妳的『焦阿咖』」、「又細又長又直的焦阿卡超好看」。