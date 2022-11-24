九合一選舉將在2天後投票，各候選人把握最後時間爭取支持。有「藍營空戰天后」之稱的國民黨台北市議員徐巧芯，今（24）日也在選區站路口拜票，雖然下著滂沱大雨，徐仍穿上雨鞋與衝鋒外套，對鏡頭比出自己的候選號碼11，露出微笑展現戰鬥力。徐最新站路口照一刊出，2小時左右便獲得約萬人按讚，人氣可見一斑，並湧入破500則留言對徐加油打氣。

徐巧芯今日早上近9點時在臉書發文道：「下雨還是要來站路口！倒數2天！」隨文刊出自己在大雨中站路口拜票的照片。圖中徐穿著黑色雨鞋與白色衝鋒外套站在木檯上，用雙手比出兩個1，代表著自己的候選號碼11，並露出微笑；助理則穿上透明雨衣加雨鞋，可見雨勢之大。

此文發出後約2小時便湧入萬人按讚、破500則留言，迴響極為熱烈。網友紛紛留言：「巧芯加油加油！」「藍營空戰天后，讚啦」、「除了徐巧芯不會有別人了，唯妳獨尊！加油、加油、加油」、「松信女戰神，加油！必須高票當選！」「為了國民黨妳一定要高票當選」、「民進黨最怕的女人」、「妳一定要高票當選，這樣塔綠班才會怕」。