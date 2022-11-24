「寶寶只喝母乳夠營養嗎？」「需要吃發奶食物嗎？」「餵母乳可以喝茶和咖啡嗎？」不少新手爸媽常有這些疑問，擔心無法提供寶寶最好的照顧。小兒科醫師指出，母乳不僅是寶寶的最佳食物來源，更有如一劑天然疫苗；只要了解正確的哺餵方式，大約99％的媽媽都能提供寶寶充足的奶水，不需要擔心孩子吃不飽。

有些媽媽擔心，乳房變鬆軟是不是奶水不夠了？需要多吃鮭魚、木瓜、湯品來增加奶水量嗎？台中慈濟醫院小兒科醫師李敏駿表示，通常產後1到2周會脹奶，之後乳汁分泌量會逐漸達到供需平衡，只要靠寶寶吸吮，就能持續產生更多的奶水，不需刻意攝取發奶食物。

李敏駿指出，大約9成9的媽媽都能提供寶寶充足的奶水，只有極少數情況（如乳腺萎縮）才會乳汁不足；但許多媽媽受到外在因素影響，導致奶水無法順利分泌，另一半可以幫忙按摩乳房、紓解心理壓力，都有助於改善。

中國醫藥大學附設醫院產科衛教師洪靜琦指出，很多媽媽都會問「哺乳期間可以喝咖啡或茶嗎？」答案是可以的，每天1杯咖啡或茶，不須擔心影響寶寶健康。她也提醒，由於母乳中90％都是水分，喝母乳的寶寶不需要額外喝水，即使是炎熱的夏天也是足夠的。

李敏駿也破除幾個常見迷思，母乳寶寶的糞便比較稀軟，是因為母乳含有寡糖、乳糖、益生質、乳清蛋白，這是正常現象，請家長不用擔心；至於剛出生的寶寶容易有黃疸，和餵母乳無關，大約1周後會逐漸消除。

聯合國兒童基金會及世界衛生組織（WHO）建議，純母乳哺育的寶寶到出生6個月之後，開始添加副食品，並持續哺乳至2歲或以上。有些媽媽會問「需要準備配方奶嗎？」李敏駿強調，配方奶是母乳代用品，當嬤嬤無法哺乳時才需使用，不等於副食品；副食品則是在寶寶營養需求增加時，搭配母乳使用。

李敏駿強調，是否哺餵母乳是個人選擇，有些人因為工作環境不允許，或是有其他考量而無法哺餵母乳；但以專業人員的角度，都會充分告知哺餵母乳的好處，不僅是寶寶的最佳營養來源，更如同一劑天然預防針，寶寶藉由母乳，就可以獲得母親擁有的抗體。

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