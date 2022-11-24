台北市長柯文哲、無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨天與館長直播，柯文哲批評歷屆國民黨台北市長候選人都是權貴子弟，本屆國民黨候選人蔣萬安更是「蔣四代」。蔣萬安上午車掃前受訪回應，尊重柯市長的談話，台北市有沒有進步，市民的感受最真實。
蔣萬安表示，他會把握最後的48小時，跟市民朋友緊密的接觸，緊握每一雙手、深入基層，用雙腳持續的來跟民眾互動、懇託，也希望民眾給他正面肯定、更多的加油打氣，一定要出來投票，他會持續用傾聽、 用走的、用做的，「而不只是用說的」，來讓台北更好。
台北市長柯文哲、無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨天與館長直播，柯文哲批評歷屆國民黨台北市長候選人都是權貴子弟，本屆國民黨候選人蔣萬安更是「蔣四代」。蔣萬安上午車掃前受訪回應，尊重柯市長的談話，台北市有沒有進步，市民的感受最真實。
蔣萬安表示，他會把握最後的48小時，跟市民朋友緊密的接觸，緊握每一雙手、深入基層，用雙腳持續的來跟民眾互動、懇託，也希望民眾給他正面肯定、更多的加油打氣，一定要出來投票，他會持續用傾聽、 用走的、用做的，「而不只是用說的」，來讓台北更好。
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