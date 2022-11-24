彭博社24日指出，在全球最大iPhone中國大陸組裝廠，日前發生全武行抗議事件後，富士康表示，若有自願離廠的工作人員，將給予一萬人民幣，約一千四百塊美元，便於安然返鄉。

這家Apple全球重要生產合作業者指出，一萬人民幣將會分兩次發放，幫助員工順利回家。富士康這座鄭州廠有高達二十多萬勞工，內有許多都不是本地人。在富士康方面，公司也證明正在如此進行，但未提供更多細節。

一萬塊人民幣，基本上比這些富士康員工一個月薪水還要多。彭博社指出，這筆錢應可安撫前日使用武力的抗爭員工。同時，也使得中國大陸長期以來，所實施的嚴格新冠抗疫限制問題，頓時又浮上國際舞台。

據悉，從22日深夜起，這座廠區就開始群聚大批抗議勞工，一直到23日晚上，這段時間曾發生抗爭群眾與武警棍棒齊飛與拳腳相向的濺血衝突。原因眾說紛紜，例如，新進員工不滿公司片面改變的薪資分配，還有確診與未確診員工合住一間宿舍等，但公司否認，並稱其中有誤會正化解之。

彭博社報導，這個抗議現場有數名員工受傷，鎮暴警察也趕赴維持秩序。在這次鄭州大規模抗爭事件發生後，當地政府也宣布，將對該市部分地區實施人員走動管制，直至29日才結束。

富士康表示，此廠房已於23日晚間恢復正常運作。但彭博社認為，從抗議活動可看出，中國大陸對新冠病毒零容忍政策，正對經濟造成愈來愈大的壓力，同時也擾亂全球供應鏈運作。