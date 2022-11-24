選戰進入最後衝刺，民進黨台中市長候選人蔡其昌24日到西屯掃街拜票，針對台中市搖擺州特性近日開始發酵，蔡其昌說，他確實感受到市民的焦點回歸到候選人身上，過去900多場演講或各種拜票中，有不少青年及年輕族群揮手，為他加油的人也越來越多。

蔡其昌由立委張廖萬堅及市議員陳淑華、林祈烽陪同車隊掃街，他表示，選戰進入最後，台中市「搖擺州」的搖擺效應確實開始發酵，許多市民關心誰才能帶領台中走向更好的未來，選民在比較候選人的政策牛肉、誰有魄力與執行力；很感謝每一場造勢都有很多市民到場加油，台中不可以再退縮。

蔡其昌指出，他過去的900多場演講，很多場合也是年輕人、上班族參加，但這些人礙於壓力、無法公開，大家都關心城市發展；他除了提出繼續補助老人健保外，也提出加碼敬老愛心卡、強化社區關懷據點經費不足、營養午餐免費等政策，台中市之所以會搖擺，就是因為選民很少被意識形態左右。