全球約1/4人口有脂肪肝，台灣脂肪肝的盛行率也相當高，估計近600萬人，由於從脂肪肝到肝癌只需經過肝炎、肝硬化、肝癌，對健康影響鉅大，但脂肪肝也是可逆轉的，營養師分享10個可消除脂肪肝的食物，咖啡也是其中之一，因咖啡有助降低肝指數，可降低脂肪肝的風險。

脂肪肝是指肝臟細胞內有過多脂肪，定義為肝臟的含脂肪量超過5%就屬脂肪肝，但輕微的脂肪肝是可逆的，經過生活習慣的調整，例如減少食量、減重與運動後，及適當的食物，脂肪肝可消失，當肝臟脂肪量超過30%，出現嚴重肝臟纖維化，肝硬化風險會大大增加，進而增加罹患肝癌的風險，值得民眾注意。

營養師程涵宇在其臉書粉專表示，有10種食物可逆轉脂肪肝，包括咖啡、綠色蔬菜、水果、豆類、魚、燕麥、堅果、薑黃、橄欖油、大蒜。

其中，咖啡可降低肝指數，保護肝細胞免於受損，降低脂肪肝風險；綠色蔬菜可減少內臟脂肪及肝臟脂肪；黃豆、鷹嘴豆等豆類，含有豐富植化素及抗性澱粉，可減少肝臟脂肪堆積；魚類含Omega-3魚油，可減少肝臟發炎反應並可減少肝臟脂肪堆積；全穀類、高纖的燕麥可降低脂肪肝風險、降低三酸甘油脂；核桃等堅果可抗發炎、抗氧化，並降低脂肪肝機率。

此外，她建議民眾少吃5種食物，包括油炸、酒精、含糖、精緻澱粉、紅肉，因這些食物會增加肝臟脂肪堆積，若要預防脂肪肝及致命的肝癌上身，民眾應盡量遠離這5類食物。