隨美國長期公債殖利率下滑、通膨數據回落，聯準會（Fed）貨幣緊縮對股市評價不利影響趨緩，市場投資情緒回溫，將有利帶動資金回流風險性資產，科技股評價可望止穩，帶動美股延續反彈格局。

根據OECD最新研究報告顯示，美國經濟較能夠穩得住，將今年預估成長率由1.5％上修到1.8％，2023年維持0.5％，2024年為1％，壓抑美國公債殖利率，道瓊指數22日收復34,000點大關、創逾三個月來新高。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，市場已逐漸習慣Fed緊縮路徑，下半年開始基本面影響力開始凸顯，盤面焦點也轉向獲利基本面的變化。雖然明年全球經濟進一步放緩，但觀察產業面表現，包含電動車在內的整車、電池及電控相關軟體，可望保有一定成長動能。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據研究機構統計，今年全球新能源汽車銷量，將能突破千萬輛規模來到1,060萬輛，代表在政府支持、基礎設施擴充與供應鏈舒緩下，預估明年電動車市場將成長35％至1,431萬輛。

由於全球排放標準更為嚴厲，各國也逐步敲定停售傳統燃油車的時間表，傳統車企勢必將加快汽車電動化發展，使電動車繼續維持長線趨勢，未來幾年預料將延續快速成長的發展軌道。