亞力電機不單取得台電強韌電網計畫中低壓開關等公共工程訂單，也供應高科技及半導體業擴廠所需的不斷電設備，前三季營收及獲利雙雙改寫同期新高，前十月合併營收首度突破60億元，締造歷史新高，24日下午將召開線上法說會說明前三季財報及未來展望。

亞力第三季合併營收達17.88億元、本期淨利1.3億元、EPS從去年同期0.44元增加至0.53元；前三季合併營收52.54億元、本期淨利4.14億元，EPS由去年同期1.20元增至1.70元，雙雙改寫同期新高。10月合併營收8.01億元，年增幅75.39％；前十月合併營收60.27億元，年成長34.44％，主因是配合半導體建廠，出貨增加所致。

亞力指出，亞力市場需求涵蓋電力能源市場需求（強韌電網相關設備）、資通訊市場需求（雲端IDC、5G及6G機房電源保護）、半導體、光電等高科技產業的建廠需求，以及石化、鋼鐵等產業，以及台鐵、捷運、高鐵、輕軌相關設備及工程等軌道工程建置。主要客戶，公用事業有台電、桃園國際機場高鐵、台鐵、捷運及輕軌。高科技產業及大型產業客戶，包括台積電、聯電、美光、旺宏、中鋼、中油、台泥、雲豹、聯華實業及長榮集團。通訊產業客戶則有中華電信及台灣大哥大。

亞力上傳法說會資料，勾勒未來拓展市場八大方向，首先是台電電網強韌計畫5,000億商機：303大停電後，台電再提出電網強韌計畫，預計投資5千多億元，此計畫對於變電站和輸配電線路，線纜更新及地下化的相關需求龐大，亞力將盡全力爭取相關領域之商機。

其次是軌道建設的商機：政府為了提振國內景氣，前瞻2.0軌道預算高達2,000億，亞力相關業務，如軌道車輛之充電設備、OCS、CTC與號誌控制等，也將針對此建設計畫爭取「新設」或「大量汰舊換新」的商機。

三、半導體建廠之商機：近年來連續在竹科、中科、南科及大陸地區之半導體廠皆有極佳之業績；目前國內知名半導體大廠仍持續進行海內外擴大建廠之計畫，亞力多項產品均已具備其合格供應商之資格，並已接獲其海外建廠相關訂單。

四、太陽能光電變流器PV INVERTER：配合政府政策中容量30KW～70KW以上新產品陸續開發完成，預計2023年將推出110KW以上大容量之產品，適合中大型太陽能電場。亞力已成立綠能系統處，使產、銷、研及系統工程結合為一體，業績已有不錯的成長。

五、高效率通訊電源SMR：高效率新機種陸續完成，已符合電信業者5G／6G通訊電源系統之需求。

六、電動大巴及電動車充電設備：國內未來10年約有15,000輛電動大巴需求，亞力配合唐榮車輛科技，已在離島及本島開始建設直流充電樁，未來將迎合電動大巴直流充電設施之需求，繼續拓展市場。此外，政府目標在2040年前小客車全面電動化，交通部預計2025年前全台廣設6,500座充電樁。亞力自主研發推出符合電動車充電之產品，以符合未來龐大電動車充電樁之市場需求。

七、儲能設備：儲能設備係採用鋰鐵電池搭配電力電子產品及重電設備形成儲能系統，可達到削峰填谷電能管理之目的及穩定再生能源系統的功能，未來深具發展潛力。

八、開拓國外市場：除強化國外現有經銷體系（歐美、東南亞、南非），針對東南亞等新興市場崛起，基礎建設需求殷切，亞力將成長經驗及具競爭優勢之產品及技術，如電力開關器材、模塑型變壓器、太陽光電變流器、微電網儲能設備，以及電動大巴、電動車及軌道車輛用充電器及系統整合技術，透過當地經銷代理或策略聯盟方式快速移轉，創造更大的商機。