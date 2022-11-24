部分負擔新制原訂今年5月上路，但因新冠肺炎延宕至今，衛福部長薛瑞元先前透露，新制預計在年底或明年初上路，今日他進一步指出，比較可能的時間點是明年第1季，但經濟復甦情況是變數。

衛福部4月公告部分負擔新制，藥品依醫療院所層級收取200～300元，慢箋首次亦同，但第2、3次免收；區域醫院、醫學中心急診，較危急的1～2級少收100～150元，4～5級則多收250～300元；另民眾赴診所做檢查，起徵點為1000元，低於1000元的檢查均免費，超過則收100元，而地區醫院逾500元依定率收取，至多收100元，區域醫院、醫學中心依是否轉診收150～400元。

國民黨立委張育美今日指出，每年挹注100億元的部分負擔新制，5月因疫情而暫緩，健保署長李伯璋多次提到該新制勢在必行。上個月薛瑞元答詢時指出，需要評估疫情、經濟因素等，今天能不能說明時程表？否則只聞樓梯響，是無法舒緩健保財務壓力的。

薛瑞元回應，部分負擔對財務的影響不大，只有差不多100億，主要是讓民眾更有費用的意識，減少浪費。他也承認要給醫療院所修改程式，而保留了時間，實施之前要抓1個月以上的時間，所以也許算起來，比較可能是在明年的第1季，但是確定時間無法抓，因為國內經濟復甦狀況還沒有辦法很確定，會有這個變數。