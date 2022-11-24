有「洗衣界愛馬仕」之稱的美國洗衣精「The Laundress」，上周五（18日）官方突公告產品內微生物超標，台灣代理商「10／10 HOPE」緊急轉發訊息，要求消費者停用，並將所有產品下架，今日代理商公布受影響的商品批號，民眾可從11/28起，憑購買憑證和符合公告所示的商品本身，到原購買處退換貨。

「10／10 HOPE」今（24）日於官方網站指出，過去一周「The Laundress」官方和美國消費品安全委員會（CPSP）合作，目前仍在調查商品安全性。本次監測到部分批次洗衣精、柔軟精及家庭清潔產品微生物指標升高，屬於廣泛存在汙水和土壤中的致病菌「假單胞菌屬」，且檢測到的濃度，可能造成一定的健康感染風險。

「10／10 HOPE」表示，使用到微生物超標的產品，免疫功能正常的人不會受影響，但恐導致免疫力低的人感染，嚴重要立即就醫。代理商說，雖衣物經過洗滌、晾曬後，微生物殘留風險很低，仍建議免疫力低下或皮膚受損的人重新清洗衣物。

「10／10 HOPE」同時公布受影響的商品批號，以字母開頭的9位元元數代碼，最後4位元數字，範圍是1001至2259；以數字開頭的9位元數代碼，前5位元數字，範圍是21001至2225。若買了符合公告批號的產品，可攜帶購買憑證和符合公告所示的商品本身，從11月28日起到原購買處進行退換貨。

「The Laundress」的洗衣精有許多種類，針對不同衣物材質可選用不同洗衣精來清洗，不同款式的價格也有所不同，不過，其中的經典款「全效洗衣精」1000毫升就要價910元，比起平價洗衣精平均一罐1000毫升只要100至200元左右，The Laundress的產品昂貴許多。