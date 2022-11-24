桃園市政府公共工程再遭質疑，中壢體育園區遭爆招標有弊。桃園市議員詹江村今表示，中壢體育園區由承攬桃園許多公共工程的皇昌公司得標，光整地就要22億，但皇昌民刑事上屢出問題，為何在桃園總能以限制性招標方式得到標案？

詹江村說，中壢體育園區新建工程推動後，附加在主標案下，還追加一個滯洪池，要價11億元，過半數評委是桃園市府官員，名單都已公開，桃園市政府新聞處竟還出來「闢謠」，根本是造謠。

詹江村表示，桃園市政府有疑慮的工程案不少，工程一直延遲、一直追加預算，金額非常龐大而恐怖，還有大炒農地、簽賭、黑道詐騙集團等多種問題，問題太多。

國民黨桃園市長候選人張善政競總新媒總監練鴻慶也舉例，包括將市府工地大量建築廢棄物以多報少以重報輕、6月完工的竹圍漁港遊艇碼頭現已消失、北區青年活動中心地基掏空、龜山區街頭卻有垃圾回收場等，每件問題都很值得質疑。

練鴻慶說，選戰倒數時刻，鄭文燦施政疏失還是連環爆，鄭卻不敢對屢踢爆桃市府問題的市議員舒翠玲、詹江村提告，證明心虛。

舒翠玲則說，現在鄭文燦天天忙著跑選舉，已荒廢、耽誤桃市府公務，再加上市府首長都是政務官，以選舉為第一優先業務，桃園市政府正常業務已全被擱置。