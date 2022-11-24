國民黨新竹市長候選人林耕仁24日開「請問雙虹」記者會，針對藍營近日耳語讓基層炸鍋，林耕仁表示，新竹市唯有國民黨團結一致，由林耕仁當選市長，才能真正下架民進黨，他也會勇往直前，一定會號召選民回流國民黨，只有國民黨執政，才是真正新竹市的希望。

副議長余邦彥今又在臉書發文，繼續挺高虹安。林耕仁說，選舉路上坎坎坷坷，一路走來，關關難過關關過，但團對有理想目標，讓市民過好日子，他強調市民眼睛雪亮，誰能照顧市民，讓市民未來更好，並找出過去弊端，誰又是清白實在的候選人，相信市民心中有一把尺。

提到議長許修睿的立場，林耕仁說，許修睿是國民黨新竹市黨部主委、議長、也是競總主委，許修睿一路走來相挺林耕仁，為這塊土地每天工作忙碌，目標是讓新竹人過好日子，外面聲音紛擾，但許修睿不離不棄，為他鼓勵加油。

因此，林耕仁也希望，最後幾天大家眾志成城、團結藍軍好朋友，讓市民過好日子，一定要團結，在議長號召下，支持唯一提名的林耕仁勝選。

至於無黨籍新竹縣竹北市長候選人、前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年北檢繳交資料，林耕仁則表示不清楚，不予置評。

選戰剩下最後兩天，林耕仁表示，選舉一時、朋友一世，他的目標是新竹市民過好日子，選舉剩兩天，繼續用政策主軸，一定做最照顧市民的市長，讓新竹無苦人。