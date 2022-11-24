全球進入後疫情時代，無黨籍台北市長候選人黃珊珊提出國際相關政見。她表示，新冠肺炎疫情重創台北觀光產業，未來拚觀光將推廣夜間、會展經濟、申辦2038台北亞洲運動會，以及推動過境旅客24小時觀光免簽證，並深化與國際各姊妹市交流，建立定期制度化論壇。期待早日能讓台北重返國際恢復榮景。

黃珊珊強調，過去幾年來，台北市透過各種行銷，營造台北的城市品牌與國際知名度，例如舉辦2017年世大運等國際賽事，提高台北國際能見度；創造代表性活動，包括台北燈節、穆斯林台北開齋節歡慶活動、大稻埕七夕情人節煙火、白晝之夜，以及台北跨年活動等。 台北市政府已爭取到「2023台灣燈會在台北」，並以「光源台北」主軸呼應台北特色、願景及台灣燈會暌違23年重返台北之意象。

未來黃珊珊將推動點亮台北城，推展夜間經濟，包括南方公園的夜間動物園、貓空夜景，以及ZOO PARK不夜城等；發展台北會展經濟，除舉辦大型會議及商業展覽活動外，更積極協助或邀請國際重要會議在台北舉辦，例如2026扶輪國際年會將在台北舉行，屆時將會是台北的一大盛事。

因疫情緣故，近兩年展覽皆採線上線下結合的形式舉辦，後疫情時代的觀光行銷轉型與升級，將是重點目標。像是杜鵑花季、大稻埕情人節、跨年等大型活動，將擴大舉辦，並結合周邊商圈系列活動，採線上線下混和形式，提升推展觀光的效益並創造更高的活動產值。

黃珊珊強調應善用發揮台北市國際交通的優勢，整合規劃觀光資源，推動過境旅客24小時觀光免簽證，讓更多短期商務或過境旅客，可以進入台北市區觀光旅遊，另一方面，黃珊珊也認為，迎接後疫情時代的新階段，台北一方面要提振觀光把各地遊客「拉進來」，也要再「走出去」參與國際自信交流。

黃珊珊提出以舉辦運動賽事活化國際參與。2025年雙北世界壯年運動會，是繼2017年的世界大學運動會後，台北再次爭取到的大型運動賽事，參與的運動員人數將達到3萬人，帶動的經濟與觀光效益，值得令市民期待；另申辦2038台北亞洲運動會將會是黃珊珊的重點政策。

最後，黃珊珊表示將進一步拓展城市間交流，深化議題合作。台北市至今已經與37國51個城市締約，未來在姊妹市與友好城市關係的拓展上，她會更積極與全球各大城市洽談，建立雙邊交流與密切的合作關係。

而舉辦城市間定期舉辦的制度化論壇，除了眾所周知的台北-上海雙城論壇之外，未來黃珊珊也希望能推動如台北與其他重要城市間的雙城論壇，藉由定期舉辦的制度性對話，深化雙方在產業及各面向的交流，並進行更密切的合作，建立更穩固的友誼。