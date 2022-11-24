韓國央行24日宣布再度調高利率，但韓股卻似乎沒有受到影響，大盤開高走高，目前在2,431.93點，漲13.92點或0.58%。同時，韓元也大幅升值。
考量到減少對經濟成長與金融市場造成更多衝擊，但又不得不升息下，故韓國央行24日只有調高一碼，符合市場預期。同時，也雙雙下修明年GDP以及通膨預估值。至於韓國利率要升到哪裡才是頭，部分與會專家認為是3.5%。
韓國其它經濟數據方面，當地十月生產者通膨年增率，已經連續第四個月下滑並來到一年四個月新低點。專家學者指出，樂見生產者物價指數繼續下降，將有助於舒緩消費者通膨居高不下的壓力。
權值股大都走高，三星電子漲0.16%，SK海力士漲1.17%，化學大廠LG Chem漲2.28%，電池製造商LG Energy Solution漲1.43%，三星生物製藥也漲1.13%。
韓元兌一美元在1,335.5價位附近，韓元升值16.3元。
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