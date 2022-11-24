由於全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已經明顯緩穩，印度政府近日取消了國際旅客抵訪前在Air Suvidha網站自我申報健康狀況的規定，以鼓勵國際旅客回流。

根據印度衛生部與民航局於21日發布的通告，印度國內與全球大部分地區的COVID-19疫情已經明顯緩穩，且疫苗注射率也已相當普及，印度政府22日取消國際旅客上網申報健康狀況的規定。

之前，欲訪問印度的國際旅客，必須在Air Suvidha網站填寫兩週內旅行史、有無染病跡象，並上傳完整疫苗注射證明或即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）檢測陰性證明。

但最新通告表示，國際旅客宜依各自國家規定，完成完整疫苗注射，因此旅行業者建議，旅客最好隨身還是攜帶已完整注射至少兩劑疫苗的證明，以備不時之需。

目前印度衛生部承認全球145個國家或地區的疫苗注射證明，包括台灣在內；旅客若來自不在名單內的國家或地區，則必須出示RT-PCR檢測陰性報告。

另方面，通告表示，旅客登機、飛行以及通關時宜戴口罩及保持適當社交距離，抵境時將通過體溫檢測門；旅行途中出現感染徵兆者將被隔離檢測，若染疫則送往指定醫院接受治療。

國際旅客入境後仍需自我監測健康狀態，若出現不適，應撥打電話1075或到附近醫院求助。

印度衛生部資料顯示，截至23日，印度公私立醫院總計為民眾注射了21億98萬劑COVID-19疫苗，這其中包括加強劑。過去24小時，印度全國通報新增染疫者僅360人、死亡者5人。

印度政府已不強制規定民眾出門戴口罩，出入公共場所也不再需要量體溫。（編輯：馮昭）1111124