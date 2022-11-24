香港《星島日報》報導，由加拿大電影導演詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）執導的科幻動作大片《阿凡達：水之道》（《阿凡達2》）預定12月16日在中國大陸上映。這一消息的宣布推動了中國多支影視股上漲。

據美國20世紀影業官方微博23日消息，《阿凡達2》定於12月16日在中國內地以3D、IMAX 3D、CINITY、中國巨幕等全格式上映。目前《阿凡達2》尚未開放預售，但電影資訊「貓眼」APP上標記想看人數已突破60萬人。此前，《阿凡達》在中國大陸兩度上映累計票房為17.15億元（人民幣，下同），在中國影史排名第33位。

「貓眼」專業版分析師劉振飛分析，作為中國電影市場第一部票房突破10億大關的電影，2010年上映的《阿凡達》對於中國電影市場乃至全球電影市場都具有里程碑的意義，推動了中國電影市場商業影院的一輪新生，創造了連續70天摘得票房冠軍的輝煌戰績。

2021年3月《阿凡達》於中國重映，時隔10年再度上映仍能斬獲3.75億元，高居年度進口電影票房前5名，可見這部經典大片對於觀眾的強大號召力。

劉振飛稱，受新一輪疫情影響，全大陸影院營業率近一個月徘徊在60％左右，全大陸影院營業數量均值7400家，不過也可以發現，到了周末全大陸會有700餘家影院恢復營業狀態，這說明在現今環境下，有條件營業的影院中有10％左右是因為工作日票房產值過低，從而選擇主動停業，這也反映出市場對於熱門影片供給的渴求。

據統計，2021年以來在大陸院線上映的「引進片」數量明顯下降。「燈塔」電影數據顯示，今年1至11月，共有51部引進片上映，較2021年全年減少22部。2019年，進口片數量達到近八年間的高峰135部，中國電影全年票房641.51億元，其中38％來自引進片。

《阿凡達2》，不僅讓全球觀眾翹首以盼了13年，之於中國而言，《阿凡達2》的中國大陸同步上映更具有強烈的時代意義。

有分析指出，基於疫情和政治環境等因素，中國近兩年大幅減少了引進美國大片，漫威的最新超級英雄電影都沒有在中國市場上映，其中包括《黑寡婦》、《毒液2》、《奇異博士2》、《尚氣》、《永恆族》、《蜘蛛人：無家日》、《雷神奇俠4》及《黑豹2》等，另外《壯志凌雲2》、《黑亞當》等美國大片也沒能進入中國市場。

受到利好消息提振，多家中國影視股均上漲，其中中國電影23日股價漲超5％，盤中一度漲超7％。萬達電影漲超3％，阿里影業漲超3％，貓眼娛樂漲超4％，上海電影、橫店影視漲超2％。