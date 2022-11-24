今年來全球主要股市表現跌多漲少，但印度與東協股市表現相對亮眼，其中印度股市上漲近5.43％，近期更一度刷新歷史新高，印尼股市大漲近6.82％、新加坡股市上漲4.35％，其他東協股市雖下跌，仍較美股或其他主要亞股動輒重挫雙位數小得多，有利印度、東協基金趁勢布局。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，今年來全球主要國家面臨通膨壓力及景氣逆風，但東協各國經濟數據表現依舊強勁，在GDP成長率方面，東協不僅今年表現亮眼，明年最新預估值也多有高成長。此外今年東協多數國家企業EPS成長率高達雙位數，在亞太地區當中排名前段班，且觀察明年EPS成長率，包括新加坡、菲律賓及馬來西亞也都有雙位數增長。在經濟面強勁、企業獲利維持高增速的支持下，東協股市後續表現仍可期待。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，受惠政府政策激勵及全球供應鏈移轉趨勢，印度在全球出口占比明顯提升，且儘管近期全球景氣遭遇逆風，出口占比的上升趨勢也未減緩，顯見印度在全球製造及國際貿易地位日益升高，有利維持印度經濟長期高成長態勢。且疫後遞延需求持續發酵，印度內需復甦保持強勁態勢，其中汽車銷售增速居亞洲之冠，火熱的內需亦有助為印度經濟增添動能。

從企業獲利來看，根據印度企業發布的展望，在成本壓力逐漸緩解下，下一季利潤率可望改善，並預期在今明財年獲利年增率，仍可望有雙位數水準，企業獲利增長動能依舊穩健，在基本面與獲利面支持下，仍可望延續股市正面發展助力。