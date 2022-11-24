藝人小炳近年鮮少出現在螢光幕前，僅偶爾透過社群平台分享近況，不過眼見好友大S遭汪小菲及張蘭連番砲轟，讓他罕見PO文發聲力挺，更難掩怒火嗆聲：「看好戲吃瓜的群眾，閉上嘴巴吧。」

小炳發聲力挺大S遭酸蹭熱度。(小炳微博)

小炳昨(23日)發文力挺好友大S，他表示雖然沒有參與過的大S婚姻，即便私下有交集也是靠著朋友牽線，但在心中大S就是人美心善良的天使，也獻上誠摯祝福：「願祝徐熙媛小姐，我的女神，我最愛的女神，他能夠圓圓滿滿，有一個好的歸宿，有一個好的愛情，願祝徐熙媛小姐有一個美滿幸福受到上帝祝福的人生」。

接著話鋒一轉，小炳將矛頭對準抱持看好戲心態的網友，接著怒嗆：「閉上嘴巴吧，不可隨便亂置喙，你不等於一切，也不等於網路發言的代言人，只會罵別人，難道祝福一個人很困難嗎」，未料卻遭部分網友質疑在蹭熱度，紛紛留言狂酸：「為了蹭流量，你也是有夠拼的」、「你也没閉上嘴巴啊，憑什么要求别人？少蹭熱度了」、「收了你熙姐多少錢？這樣來洗白」。

大S昨(23日)發6點聲明向汪小菲喊話：「一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜」，未料，張蘭隨後立即加入戰局，在微博發10點聲明反擊，不過第6點似乎暗指雙方都握有未爆彈未揭發，也讓外界好奇究竟有何毀滅性證據，推測此事不可能就此輕易落幕。