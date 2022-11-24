選戰倒數計時，國民黨彰化縣長王惠美24日上午在臉書發布寫給縣府同仁的一封信，強調自己上任以來時時刻刻謹記鄉親的託付，努力實現選前「改造彰化，翻轉命運」的承諾。強調「在我心中，我們是最美的團隊，彰化人永遠以你們為榮，惠美永遠以你們為傲！」

黃秀芳23日透過臉書發布給公務員的一封信，指出聽到公務員反應，工作不快樂，專業不受重視；王惠美24日也在臉書發布給縣府同仁一封信，指出縣府團隊做事向來依法行政，授權自主且公開透明，卻因為選舉，讓彰化縣第一流的公務人員蒙受不白之冤，所謂「君子之心，風來疏竹」，讓大家受到委屈，她感到很抱歉。

王惠美貼文全文如下：

各位辛苦的縣府同仁們，大家早安！

2018年底，帶著縣民的厚愛與肯定宣誓就職，惠美時時刻刻謹記著鄉親的託付、期待，努力實現選前「改造彰化，翻轉命運」的承諾。

縣政繁雜瑣碎、百廢待舉，又遇到新冠疫情爆發，長達2年多的時間，我選擇充分授權、力挺專業，在許多醫事公衛同仁、警消、社工及民政同仁們的齊心努力下，我們成功對抗病毒，控制住疫情。對於同仁，除了感到驕傲，惠美同時也深感不捨與抱歉！每當直播記者會、公開場合，我總不忘感謝同仁們的付出與奉獻。

過去四年，我們攜手打造了連蔡英文總統都盛讚的「防疫彰化模式」；空氣品質改善全國第一，首次達到國家標準；縣府團隊更獲得「行政院縣市政府綜合施政能力考評」（四大面向77項考評）非6都第一名，這個獎項被稱為「公務體系奧斯卡獎」，縣府團隊都是奧斯卡獎得主。

4年來在我們的共同努力下，彰化縣在產業發展，青年就業，社會福利，教育文化，交通都計，環境保護等各方面，都有明顯的進步。我們有70項全國首創，212項全國第一，這些都是我們辛苦努力的成果，媒體評比，民眾對於縣府團隊的表現也越來越肯定，這些都是屬於彰化人的驕傲。

縣府同仁都很努力，然而現在選舉到了，對手的資訊不足、認知錯誤，加上沒有行政經驗，就有人開始污蔑、攻擊，讓彰化縣第一流的公務人員蒙受不白之冤，所謂「君子之心，風來疏竹」，我只能再次向大家說，真的很抱歉，讓大家受委屈了！

我同時也要說，在惠美心目中，我們是最棒的團隊！「選舉是一時的」希望這一切的抹黑與攻擊，都能隨時選舉結束回歸常軌。最後，我想對彰化縣最優秀的團隊與所有公務人員說，「大家辛苦了！彰化人永遠以你們為榮，惠美永遠以你們為傲！」