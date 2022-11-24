碳纖維複合材料大廠拓凱前三季EPS達20.40元，締造史上新高。拓凱看好第四季至明年營運成長，主因是高階自行車、安全帽及球拍等運動休閒類三大產品增長，航空產業需求增溫，醫療產業持平。法人預期，拓凱今年合併營收首度突破百億元，飆史上新高。

拓凱今年營運未受中美貿易戰、大陸封城及俄烏戰爭太多影響，第三季合併營收31.7億元、EPS高達9.37元，創單季新高。前三季合併營收80.29億元、EPS攀升至20.4元，締造史上新高。前10月合併營收90.14億元，年成長29.84％，締造史上新高。

拓凱表示，拓凱目前訂單超過產能，自行車碳纖維輪圈、前叉及車架等零組件營收占比45％～50％，在台灣、大陸廈門及越南平陽三地設廠且持續擴充產能，越南廠第三季小量生產，明年產量放大量，目標是自行車碳纖維前叉及車架年產能提升20％，未來3～4年，中長期自行車車架及前叉年產能提升40％～50％。中科后里新廠預計2023年竣工，2024年下半年投產高階自行車碳纖維複合材料輪圈及次組裝。

拓凱指出，安全帽營收占比20％～25％，今年安全帽業績增長主因是大陸強制規範騎乘機車要戴安全帽，也接獲日本廠商訂單。今年開發傳統安全帽加上智能系統的智能安全帽。拓凱今年也生產結合壁球與網球的籠式網球板拍，並設首條年產10萬支生產線，預計明、後年各增加一條產線，年產值可增加至少1億元。

隨著歐洲航太市場運量恢復9成，亞洲航空運量也慢慢恢復至7成，未來可達9成，空中巴士還有7,300架飛機尚未交機、波音未交機4,300多架飛機，未來可增加拓凱飛機座椅出貨。

拓凱表示，中低階自行車廠重複下單，現階段需要消化庫存，高階自行車去年缺電池、馬達及變速器等零件慢慢獲改善，沒有庫存問題，明年上半年自行車景氣較保守，隨庫存去化，下半年逐步恢復成長，長期來看，自行車產業是正向發展，拓凱在台灣、廈門、越南持續擴產能。