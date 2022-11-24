高雄市左楠選區議員候選人公辦政見發表會23日登場，國民黨高市議員李眉蓁展現專業與自信，發表自己先前針對防制汙染、爭取建設、維護居住正義各方面的努力，並提出老人小孩國家養、高鐵到南高雄、全齡化公園等政見，也強調未來將以防制輕生為志業。

李眉蓁指出，台積電投資帶來高房價，現在卻傳出暫緩的消息，影響民眾信心，市府有必要清楚說明中油土地汙染整治及設廠進度等相關問題。而今年5月總質詢時，她率先向陳其邁提出高鐵進入南高雄，因為她認為2019年行政院長蘇貞昌及時任行政院副院長陳其邁選擇現行左營方案是錯誤決策，如今果然碰到仁武廠區的環境影響評估問題，她主張重新決策，調整路線讓高鐵進入市區。

李眉蓁有感於台灣2025年將邁入超高齡社會，65歲以上人口將佔20％，她認為「老人小孩國家養」是必然的福利政策，未來高雄應該把送托率由現行的10％，在4年內提高到15％以上，第2胎補助也要加碼，同時公園的設計應該要調整為能夠讓長輩健身等全齡化共融公園，讓老人小孩都能使用。

此外，李眉蓁主張社會住宅數量應該再增加、傳統市場也要加速改建、翠華路拓寬、楠梓陸橋改善、新台17、左營新站道路、台積電聯外道路等工程，而宏毅社區地上權問題也應早日解決。最後，李眉蓁指出，經過2年前市長補選，她覺得生命相當寶貴，未來除了努力問政，也會花更多時間投入防治輕生工作。

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