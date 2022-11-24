蔡英文總統晚間將到八德替鄭運鵬站台，在地民眾抱怨封路資訊不透明造成通勤族塞車大遲到。（陳夢茹攝）

倒數2天就是九合一選舉，各陣營加緊腳步辦造勢活動，蔡英文總統近期屢次到桃園替民進黨桃園市長候選人鄭運鵬拉抬聲勢，晚間要再度到桃園市八德區站台，豈料因封路資訊不透明，蔡英文人還沒到就引起在地居民反彈，紛紛在臉書社團上抱怨，直指明明是晚間的造勢活動，卻提早超久就封路，甚至沒有事先告知民眾，造成許多通勤族大遲到，痛批民進黨只顧選舉，不管人民生活上的不方便。

蔡英文、桃園市長鄭文燦與鄭運鵬將於晚間6點半於八德三元宮舉行「延續五星光榮 八德勝選晚會」，而8點至9點半將由立法委員蘇巧慧陪同鄭運鵬進行車隊掃街，今天八德區可見有競選團隊騎乘機車在街道上廣播「蔡英文總統今晚要來八德」，呼籲支持者一起站出來力挺。不過臉書社團卻有多篇抱怨造勢晚會的貼文，有民眾寫道「建國路往三元宮方向大塞車，連建興街都塞住，聽說是晚上有大型晚會，所以單側一早就封路」、「上班時間封路也沒事先公告」。

在地民眾怒斥，「造勢如此擾民，心中無人民，只有自身利益和黨的利益，還要當人民靠3，汗顏啊！」、「台灣最大檔，蔡大大要來，顧選舉，他們方便，人民不便，人民算什麼，晚上塞爆你，從高速公路到三元宮，一路實施管制」、「晚上造勢一早就封路，有那麼急嗎？」有人質疑這次都沒先通知，說封就封，好奇有照規定申請嗎？」另有人直接標註鄭運鵬的臉書帳號，直呼「鄭運鵬你在家睡覺嗎？你知道我們都要遲到了嗎？」。

據了解養工處於21日收到道路借用申請書，八德區中正路（五福街炙長生路）及中山路（長興路至興豐路）部分道路因辦理「總統蒞臨三元宮活動」准許臨時借用道路，時間為23日中午12起至24日21時止。

八德警分局則回應，早上的封路並非警方所為，警方的專案勤務為下午4點至晚間8點，管制範圍將從北起八德區仁德路，東至豐田路，南沿豐德路，西迄建德路區域內，福德一路、和平路、長安街、豐興路（以上道路均含巷道）、國道2號大湳交流道出入口。呼籲民眾配合管制措施並接受執勤人員的引導，如因公務或其他理由需進入管制範圍時，需出示證件配合查驗。