中選會提醒，11月26日投票日請選舉人佩戴口罩進入投票所投票，佩戴的口罩不得印有候選人姓名、號次或影像等標識或符號，以免觸法。(圖取自中選會官網)

九合一選舉將於11月26日舉行，因中央流行疫情指揮中心尚未解除佩戴口罩規定，投票日當天，選舉人仍須佩戴口罩進入投票所投票。但中選會提醒，選舉人不得佩戴印有候選人姓名、號次或影像等標識或符號之口罩，以免觸法。此外，選舉票若發生九種情形，將會變成廢票。因此，選舉當天除了要攜帶身分證、印章、投票通知單外，還要特別注意有些在投票當天不能做的事，避免觸法。

在防疫方面，依現行防疫政策及規定，中選會指出，民眾外出時應全程佩戴口罩，因此選舉人在11月26日，投票日當天仍須佩戴口罩進入投票所。不過中選會強調，選舉人進入投票所佩戴的口罩，不得印有候選人姓名、號次、影像及相關宣傳標語。

對於未佩戴口罩的選舉人，中選會表示，投票所工作人員會勸導選舉人佩戴口罩，如經勸導仍不願佩戴口罩，雖可進入投票所投票，但將請投票所警衛人員協助蒐證，由主任管理員填具「投票日違反防疫事件通知書」，通報鄉、鎮、市、區選務作業中心，轉給所轄選舉委員會函送縣市政府衛生局，依傳染病防治法處理。

在投票行為方面，若違法後果更嚴重，中選會表示，依公職人員選舉罷免法第56條規定，投票日不得從事競選、助選活動，違者將依選罷法第110條規定，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。選罷法第65條也規定，投票進行期間，穿戴或標示政黨、政治團體、候選人旗幟、徽章、物品或服飾等情事，經令其退出而不退出者，須負刑事責任。

至於投票時哪些行為會變廢票？據公職人員選舉罷免法第64條第1項規定，選舉票發生以下任一情形，便會認定選舉票無效。情形包括：

一、圈選二政黨或二人以上

二、不用選舉委員會製發之選舉票

三、所圈位置不能辨別為何政黨或何人

四、圈後加以塗改

五、簽名、蓋章、按指印、加入任何文字或符號

六、將選舉票撕破致不完整

七、將選舉票污染致不能辨別所圈選為何政黨或何人

八、不加圈完全空白

九、不用選舉委員會製備之圈選工具

此外，據公職人員選舉罷免法第65條第3項，除非是執行公務者，否則任何人不得攜帶手機、具攝影功能的器材進入投票所，違者可依公職人員選舉罷免法第106條第1項，處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。至於若投錯票將選票撕毀者，據公職人員選舉罷免法第110條第8項明定，故意撕毀選舉票，或將選舉票以外之物投入票匭者，可處新台幣5000元以上、5萬元以下罰鍰；若將選舉票攜出場外，另可按公職人員選舉罷免法第108條第1項，處一年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金。