大陸昨（23）日新增本土感染3萬1444例（包括確診和無症狀感染），突破3萬例大關。各地緊縮防疫政策，北京與廣州已啟用方艙醫院。河南鄭州自明（25）日0時至29日24時，將對主城區（市內八區）進行流動性管理。

據大陸國家衛健委通報，昨日新增本土確診病例3927例，超過百例的省市為：廣東1791例，北京509例，重慶409例，山西247例，四川194例，河南159例。

此外，新增本土無症狀感染者27517例，超過500例的省市如下：廣東7505例，重慶7437例，北京1139例，四川1091例，新疆943例，河北882例，甘肅860例，山西778例，陝西758例，山東747例，青海696例，內蒙古561例，河南536例。

北京昨日新增本土感染1648例，其中328例社會面篩查人員，並新增1名本土死亡病例。

隨著疫情升溫，各地陸續緊縮防疫政策。北京進出所有公共場所必須查驗48小時內核酸檢測陰性證明；即日起，北京首都機場、北京大興機場所有進入航廈人員，也須查驗48小時內核酸檢測陰性證明、北京健康寶綠碼以及通過體溫檢測。

目前，北京新國展輕症方艙醫院已投入使用。廣東廣州也已啟用19個方艙醫院，並指定28家三級綜合醫院以「院包館」形式接管方艙醫院，實施分類救治。

河南鄭州自25日0時至29日24時，將對主城區（市內八區）進行流動性管理，每日進行核酸檢測。高風險小區單元居民足不出戶，其他區域居民非必要不外出。