國民黨新竹市長候選人林耕仁24日開「請問雙虹」記者會，批評民進黨對手沈慧虹與前新竹市長林智堅主政下，市府存在疑似黑箱作業、偷工減料和施工品質欠佳3大問題，也對民眾黨高虹安提出4大疑問，尤其市長貪汙一審有罪，將立即停職，也問高虹安「會把你的選票投給這位候選人嗎？」

林耕仁首先質疑，林智堅、沈慧虹市府「黑箱作業」，新竹審計室抽查市府18件5千萬元以上的工程，居然全都沒有材料數量的實質審查及留存紀錄，甚至有高達6成的工程，完全沒有要求設計監造廠商，在結構數量計算書中註明數量內容。

其次，林耕仁質疑市府「偷工減料」，包括「關埔國小一期工程」與「成德高中重建工程」2件最有利標的巨額工程採購，都被審計室發現有結構工程材料數量異常編列的情形。而斥資2.1億元的西大路「停七停車場工程」、1.6億元的「園道五地下停車場工程」，在結構工程部分工項的契約數量，也未依規計算，影響金額甚至超過千萬元。

第3是「施工品質欠佳」，林耕仁指出，市府多項重大工程都採最有利標，既然是公開評選優質的廠商，就應有良好的施工品質，但審計室報告顯示，「停七停車場工程」與「園道五地下停車場工程」，不但施工品質的查核結果欠佳，連執行率都偏低。

此外，林耕仁也質疑高虹安這段時間面臨的各種爭議，問題全都源自於她的國會辦公室，他認為，不到10人的辦公室，都可以搞出一堆問題，請問還有什麼能力治理城市？

高虹安說助理都是自願繳交數萬至數十萬元做為辦公室的公積金，林耕仁則認為，這種說法不但顛覆正常邏輯，更令人疑惑，這種「夢幻助理」要到哪裡去找？也呼籲柯文哲提醒高虹安，說真話不難，困難的是，要圓一個謊，必須要編出更多的謊。

林耕仁也指出，市長候選人涉嫌詐領助理費，已進入司法程序，依據《地方制度法》第78條規定，縣（市）長貪汙一審有罪，立即停職。

林耕仁也4問高虹安，會把選票投給這位候選人嗎？會期待涉及貪汙的候選人去揭發弊案嗎？官司纏身的候選人，可以勝任治理城市的重責大任嗎？可以指望要員工繳公積金的慣老闆，成為照顧市民的好市長嗎？

「清廉是政治人物的最基本底線，」林耕仁強調，新竹市這場選戰，全台矚目，不但是對候選人操守與能力的嚴格檢驗，更是攸關基本道德良知的守護，呼籲選民用選票阻擋貪瀆、用選票下架民進黨。