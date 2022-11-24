吳水沂柴燒作品《容器系列 》，呈現柴燒樸實內斂的魅力。（葫蘆墩文化中心提供）

葫蘆墩文化中心今年度「ART．豐原藝術家邀請展」第三檔「撞擊．吳水沂柴燒陶邀請展」，投入陶藝創作40年的台灣柴燒先行者吳水沂，透過「柴」、「火」、「形體」濃烈烙繪出有如「鞭傷」的獨特符碼，沉穩鮮明的造型色彩；呈現堅韌的生命力，形塑陶塑柴燒視覺美學，引領時代風潮。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳說，任教國立台中教育大學的吳水沂，是國內少數跨入國際的柴燒陶藝家。1998年曾入選「美術家接力展」，出版台灣第一本柴燒作品專輯，在台灣陶藝史留下舉足輕重的地位。25年後應邀回歸中心展出，體現多年的創作歷程與成果。

郭恬氳指出，吳水沂著力於窯爐設計，柴燒創作在烈火熬煉出深沈鏽紅色澤與黃橙落灰相互托襯，成為他的獨特語彙，表現在「福樓」、「城堡系列」、「出帆」、「瞭望」、「種籽」、「蛹」、「容器」及充滿張力壯闊的「貝多芬第九號系列」等千變萬化的形貌；初見時強烈震撼，細細欣賞後又能賦予心靈的沉澱，呈現柴燒樸實內斂的魅力。

吳水沂表示，燒製前構思作品展現的性格，仔細計畫窯內放置方向、柴木粗細數量等，快速烈燒會讓作品爽利輕快，濃厚薰炙則表現混濁的暗影走痕。他在渾厚粗獷造型的塊體上，以刮切、戳壓等手法或重器擊打，表現斑駁邊傷的「撞擊模式」柴燒作品，意涵迎戰生命巨變後的內在靈魂如同柴燒般壯烈優雅，像是經歷崩毀又創建高築的一種重生過程。

葫蘆墩文化中心強調，「ART．豐原藝術家邀請展：撞擊．吳水沂柴燒陶邀請展」，活動訊息可至葫蘆墩文化中心官網查詢；即日起至12月25日於葫蘆墩文化中心展出。