半導體測試介面廠精測(6510)受惠測試介面板（Gerber）專案訂單挹注，2022年第四季營運淡季有撐，全年營收可望維持成長，今（24）日開高後在買盤敲進下放量飆升8.17％至463.5元，創9月中以來2個月高價，截至午盤維持逾6％漲勢。

精測2022年10月自結合併營收4.2億元，雖月減6.76％、年減4.15％，降至近3月低點，仍創同期次高、歷史第五高。累計精測前10月自結合併營收36.63億元、仍年增7.52％，續創同期新高，維持成長態勢。

精測表示，第四季半導體產業處於庫存調整階段，終端市場需求尚待觀察雙11、感恩節、聖誕節及明年農曆春節等全球主要節慶日消費力道，使營收自10月起呈現淡季表現。不過，受惠車用及高速運算（HPC）應用需求增溫，10月營收仍反映出Gerber業績增溫佳績。

精測總經理黃水可日前法說時表示，雖然第四季營運轉淡，但受惠Gerber專案需求持續暢旺，且智慧手機朝高規格及新功能整合，帶動相關高階晶片系統測試（SFT）訂單開始增溫，預期營收可維持趨近第二季水準，使全年營收維持個位數成長。

精測指出，觀察智慧手機晶片客戶需求，目前新設計項目仍多、只是速度減緩，預料探針卡訂單最快將在明年首季開始復甦。由於全球市況低迷，預期明年首季營運將最辛苦，將力拚表現持平今年同期，並看好明年探針卡營收占比恢復、甚至超越去年的4成紀錄。