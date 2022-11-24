據《Politico》周三報導，消息人士透露，美國聯邦貿易委員會（FTC）可能提起反托拉斯訴訟來阻擋微軟以690億美元收購電子遊戲發行商動視暴雪（Activision Blizzard Inc）的交易 。

動視暴雪周三盤後股價應聲下挫近4%，報73.68美元，扭轉在稍早一般交易時段的收漲近1%。

報導指出，美國FTC不一定會提起這個反壟斷訴訟，該委員會的4位委員尚未就一項申訴案進行表決，也尚未與這些公司的律師會面，只是負責審查這項交易的FTC工作人員對於這些公司主張的論點有所質疑。

Xbox遊戲機公司微軟在今年1月宣布以690億美元收購《決勝時刻》（Call of Duty）、《糖果傳奇》（Candy Crush）等知名遊戲發行商動視暴雪，創下遊戲產業歷來規模最大的交易。

微軟希望透過這項交易，來強化其面對遊戲業巨頭騰訊與索尼的競爭力。Playstation遊戲機製造商索尼則批評這項交易將使微軟得以控制《決勝時刻》等遊戲。

FTC尚未回應路透社的置評請求。

動視暴雪發言人表示，為了讓交易繼續進行，公司仍將全力配合全球監管機關，但必要時，我們也將毫不猶豫為捍衛這項交易而戰。任何稱該交易可能導致反競爭的說法「全然是荒謬不堪」。

微軟發言人表示，為了確保交易在取得信任的情況下完成，我們已準備好解決美國FTC等監管機關和索尼的擔憂。在交易完成後，我們在市場上仍將落後索尼和騰訊。Xbox與動視結合將造福遊戲玩家與開發者，並強化產業競爭。

微軟收購動視暴雪的交易也面臨國外的監管壓力。歐盟在本月早些時候對此交易展開全面調查，該共同經濟體的競爭執法機關日前宣布將在2023年3月23日以前決定批准或封殺該交易。

英國反壟斷監管機構也已在9月對該交易啟動調查，稱這項交易可能不利於遊戲業，因為微軟可能拒絕讓競爭對手取得動視暴雪最暢銷的遊戲。