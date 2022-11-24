高力國際董事總經理劉學龍今（24）日宣布揮軍業主代表市場，並成功邀請前任的瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛，加入高力的陣容，擔任「業主代表服務部」董事；著眼於擴大未來102萬坪業主代表市場，高力國際未來五年已完成新布局，將擴大全台六都的商用不動產市場。

高力國際董事總經理劉學龍表示，看好未來五年新完工商辦大樓將超過102萬坪，許多建商紛紛從住宅市場跨入商辦市場的契機，業主代表市場將成為未來市場的新藍海。

調查顯示，未來五年，商用不動產估計會有超過102萬坪，陸續完工，其中台北市就有83萬坪。

另外包括台北市在內的全台六都也深具潛力，另外台北市屋齡30年以上老舊商辦至少占7成，其都更重建契機深具潛力。

高力國際指出，第三季北市辦公室租賃市場空置率僅3.24％，呈現供不應求現象，但未來五年東、西區各自有數十萬坪的新建辦公室，若再加上壽險以及建商在市區內透過危老、都更重建辦公大樓，以及地上權開發案，而這些潛在新增供給預期會在三、五年後釋出，屆時辦公室空置率可能瞬間暴增，甚至有機會突破2成。

劉學龍指出，北市辦公室市場將在一年內出現空置面積倍增、兩年內空置率倍增的趨勢，最悲觀的預測，五年內甚至出現空置率跳增至雙位數的去化壓力，翻轉過去房東市場的絕對優勢。

劉學龍面對此市場危機，積極轉化為龐大商機，大刀闊斧成立業界唯一的「業主代表服務部」，並力邀業界專家楊治林、黃舒衛，擔任該部門資深董事與董事之職。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，未來除供需失衡的壓力，業主還要面對「租客市場」的三大挑戰，包括區域發展多極化、新增競品彈性化以及需求條件弱化等。其中區域發展多極化主要是因為過去二十年，頂級辦公室供給不再僅限於信義計畫區，未來還有東、西兩大門戶總和超過80萬坪新增供給的挑戰。而新增競品彈性化則是指北士科、內科、南港的產業辦公室結合生產及成本優勢，透過總部、客製化的策略，進一步強化對承租方的吸引力。

劉學龍表示，高力國際已成為外商不動產顧問集團在台灣第一家提供一條龍全方位完整服務的公司，因此最新成立「業主代表服務部」是相當關鍵的一步。未來五年，企業主帶動的不動產開發、租賃、工程管理及招商及租賃等需求，潛力龐大，估計至少有102萬坪以上的潛在需求。