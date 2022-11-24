近日宜蘭縣五結鄉種鴨中心爆發新型H5N1亞型高病原性禽流感，5010隻種鴨遭全數撲殺，農委會表示，已針對案例場周邊禽場完成採樣監測或健康訪視，並未發現新增案例，初步認定病毒尚未擴散。

農委會今(24)日舉辦「因應H5N1禽流感防疫措施」記者會，農委會副主委黃金城指出，宜蘭縣這起H5N1亞型HPAI案例，按畜衛所病毒核酸分析，H5序列與中國、俄羅斯、荷蘭、比利時等歐亞2021至2022年野鳥及家禽2.3.4.4b分支H5N1病毒最為相近，基因相似度為99.78％。

黃金城說，病毒基因體經相關基因核酸序列轉譯為胺基酸序列，由各基因之跨物種感染評估之重要位點分析顯示，該病毒仍屬禽源性病毒，在哺乳動物細胞內複製能力不佳，感染人類風險低。

農委會防檢局副局長徐榮彬表示，由於此次H5N1亞型HPAI為台灣首例新型禽流感病毒，案例場周圍半徑3公里內僅有1場鴨場在養，經採樣檢測為禽流感陰性，半徑3公里至5公里有7場雞場在養，經臨床檢查雞隻健康狀況均良好，初步認定H5N1亞型HPAI病毒尚未擴散。

根據農委會統計，2021年10月起截至昨日，全球禽場禽流感案例分別為歐洲2089例、美洲479例、非洲282例、亞洲472例，而台灣禽流感疫情從2015年大規模發生(1004例禽場案例)後，疫情呈現逐年下降趨勢，今年截至今日，高病原性禽流感禽場案例僅27例且以H5N2亞型（b分支）為主，疫情已趨於穩定。