前總統馬英九陪國民黨嘉義縣長候選人王育敏到中埔、民雄拜票，支持者熱烈回應。（王育敏團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

前總統馬英九與王育敏擊掌加油。（王育敏團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

翁章梁陪同民進黨「國嘉隊」拜票。（翁章梁團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

翁章梁陪同民進黨中埔鄉長候選人李碧雲拜票。（翁章梁團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

選戰倒數2天，今天前總統馬英九陪國民黨嘉義縣長候選人王育敏到中埔、民雄車隊掃街衝票，馬英九與王育敏擊掌加油，王育敏認為討厭民進黨的氣氛起來了；爭取連任的嘉義縣長候選人翁章梁也前往中埔鄉陪民進黨提名的國嘉隊鄉長候選人、議員候選人車隊掃街拜票。

馬英九說，王育敏長期投入關心兒少及社會福利的問政，更是嘉義培育出來的優秀人才，對嘉義很了解，是執政嘉義的最好人選。

王育敏說，8月被徵召參選嘉義縣長時馬前總統就陪她拜訪地方人士，競選期間至今也多次來為她輔選打氣，還陪她車隊掃街，很感謝馬前總統的力挺，最近掃街感受到嘉義人心思變，討厭民進黨的氛圍起來了，希望外地嘉人返鄉投票，一起來改變嘉義。

翁章梁陪同國嘉隊中埔鄉長候選人李碧雲、議員候選人羅士洋及陳柏麟車隊掃街，沿路鄉親紛紛鳴炮搖旗歡迎車隊，場面熱鬧。

翁章梁推薦李碧雲是現任農會總幹事，發揮行銷創意幫助農民提升農產品能見度，羅士洋是議會民進黨團的總召，擅長協調；陳柏麟為預算及推動縣政把關。