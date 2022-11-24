九合一選舉倒數最後2天，台中市市長盧秀燕主打感性訴求，強調她在任期間力推多項重要政績，包括免預約定點施打疫苗、恢復老人健保補助、雙十公車、小黃公車，把大家的長輩照顧好，不讓年輕朋友擔心，能夠放心在全世界打拚。盧更不斷呼籲，希望青年朋友們「11月26日，回家投票吧！」

盧秀燕今（24）日在臉書發文表示，台中的孩子很優秀，在全世界各地打拚。雖然離開了家鄉，但她知道大家都關心著台中；台中遊子們看盡世界，更知道「台中」應該要往哪裡走；台中遊子們離鄉背井，更知道「台中」應該要大步向前。

盧秀燕指出，她擔任台中市長4年時間，有將近3年在疫情中度過，她知道大家在危難中，愛家人、更想家，但不敢回家，擔心著把外頭的風險，帶回了家鄉，所以她首創免預約，按照通知單在指定時間、地點施打疫苗，希望有把大家的長輩照顧好，不讓年輕朋友擔心。她也知道大家出外打拚，上有老下有小的三明治世代，生活備感壓力，故她推動恢復老人健保補助、雙十公車、小黃公車減輕長輩的生活負擔，讓長輩安心出門採買、就醫，享受生活。

不僅如此，盧秀燕強調，她知道遊子們期待著哪天可以回來台中，台中不會讓大家失望，因為她主政的台中「建設更多、負債更少」，市府以財政支援建設、以建設培養財政，讓台中更有力量。盧喊話：「11月26日，回家投票吧！家鄉需要你、家人需要你、台中需要你、秀燕也需要你。11月26日，回家投票吧！給家鄉一個機會、給台中一個機會、給秀燕再一次機會。」