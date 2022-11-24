台北市長柯文哲昨在直播節目上說「最近有人來跟我密告，新竹有幾條土地變更超過100億元」引發熱議。民進黨新竹市長候選人沈慧虹24日表示，若柯文哲跟高虹安有任何可以一槍斃命的證據，歡迎開記者會，也可以提告，如果沒有，那柯文哲跟前新竹縣長范振宗一樣，沒有證據就無的放矢、血口噴人，只是選舉的奧步。

沈慧虹也說，選舉之前，柯文哲市長曾2度挖角，這可證明沈慧虹是個人才，選前是人才，遇到選舉就抹黑沈慧虹，這樣的做法無疑已經違反人性。

針對高虹安今再開記者會談棒球場，沈慧虹表示，高虹安講的都是老問題，市府都清楚回應過，逐一說明，市府專區也定期公開改善進度，沈慧虹說，運動歸運動，球場改善由專業的人來處理，不要用政治口水淹沒市府同仁的努力。

網紅「四叉貓」劉宇在臉書公布錄音檔，內容包括高虹安辦公室女主管似乎施壓助理，還說有法務支援。此外，無黨籍新竹縣竹北市長候選人林冠年今也向北檢繳交高虹安疑似貪瀆案相關單據及錄音檔。

對此，沈慧虹表示，高虹安涉嫌貪污，遇到不法只想切割、卸責，無法公正、依法依規處理，這不是合適的市長人選，如果高當市長，會不會也用這的方法處理市政？她認為，市長應該依法行政。