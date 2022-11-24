衛福部長薛瑞元上任後屢將砲口對準在野黨，國民黨文傳會副主委練鴻慶今爆料，薛2008年7月30日任雙和醫院副院長時，以公務員身分去對岸申請發明專利，登記地址是中國台灣的台北縣，「口口聲聲喊抗中保台，賺錢就中國台灣」？

對薛瑞元「疫苗掮客說」，因未遂無法告發，所以不送法辦。練鴻慶也批評，薛的說法形同說「沒騙到就不算犯罪」，根本是鼓勵詐騙集團。練認為，衛福部前部長陳時中過去擋疫苗採購，薛就是從犯。

至於薛瑞元引憲法第23條，自行解釋讓稱確診者不能投票沒有違憲。練鴻慶反批，如果薛說法是對的，那過去刑法第100條剝奪人民言論自由是否也是對的？薛警總上身，打臉當年追求廢除刑法第100條的民進黨元老。

「薛瑞元是衛福部長還是大法官？」國民黨台北市議員候選人楊植斗表示，憲法保證人民參政、投票權利，即便疫情期間也不應該輕率剝奪，衛福部應協助排除疫情障礙來民眾可以公平投票，而不是一句因為確診就剝奪投票權。

楊植斗說，薛瑞元要扭曲憲法賦予人民公民權的解釋，那乾脆請蔡英文總統提名薛去當大法官，不要繼續當衛福部長，尸位素餐。

楊植斗表示，蔡政府與民進黨公職言行動輒被民眾嗆爆，證明已失去人民信任，現在民進黨最怕的就是大家去投票，而盡量不讓大家去投票就是民進黨的奧步，現在才剝奪確診民眾投票權。

楊植斗舉例，也因為民進黨害怕人民投票，今年說要宣傳18歲公民權，但過往力推的青年返鄉專車今年全不見蹤影。