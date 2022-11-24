受到全球景氣影響，使我國廠商訂單減少，據勞動部統計，我國近月以來製造業無薪假（減班休息）人數不斷增加，如果受僱於台灣公司外派在世界各地遇到無薪假要通報嗎？勞動部官員表示，倘惹該勞工受僱於台灣登記的公司，且適用勞動基準法就應向地方政府通報實施減班休息。

勞動部條件司副司長王金蓉表示，如果是外派的勞工，因其僱用仍在國內成立，依規定要實施減班休息前應協商並通報，「與勞務提供地無關」。