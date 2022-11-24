柯建銘稱蔣萬安、黃珊珊是「不道德組合，把抗煞英雄打成狗熊。（本報資料照）

衛福部長薛瑞元稱民進黨台北市長候選人陳時中仇恨值高，就是擋了疫苗掮客，但至今說不清掮客是誰？話題燒不完；民進黨立院黨團總召柯建銘今當陳時中車掃神秘嘉賓時表示，對陳時中的選舉極大不道德的組合，就是蔣萬安、黃珊珊，「把抗煞英雄打成狗熊」。

他還說，「全台灣碰過想發國難財的掮客，我最多」；他痛批國民黨候選人蔣萬安，「這樣操作不道德，你良心安嗎？」

民進黨台北市長候選人陳時中今車隊掃街進入第三天，區域包括萬華、中正及大安、文山區。柯建銘與黨籍立委在陳出發前打氣，桃園縣長候選人也是立委的鄭運鵬也趕來力挺。

柯建銘說，今日不是風雨故人來，是風雨黨團來，「我們看不下去」，沒辦法忍受這樣的選舉。「時中和我是40年老朋友，都從牙科展開」，專業認真、誠懇穩健，非常有愛心。

柯建銘說，鄭運鵬本身要參選，最後時刻還跑來這裡，在疫情當中，鄭運鵬是黨團幹事長，永遠在第一線與黨團成員、陳時中走過疫情。大家永遠當陳時中的靠山。

柯建銘批蔣萬安、黃珊珊，「我們在搶疫苗時，他說是乞丐疫苗。」現在又掮客說，這所有過程，他最瞭解。

提到「疫苗掮客」，柯建銘指出，「全台灣碰過想發國難財的掮客，我最多」；因為找民意代表最快，每一個進來後，他都當故事聽，「講故事的騙子，我一概打槍、送客」。

他說，陳時中、行政部門更是嚴謹。國民黨不要找這一題來做；「選舉和做人一樣永遠邪不勝正」。

繼續陪陳時中車掃的前副總統陳建仁，除了感謝黨籍立委來打氣，也表示，大家要用愛來化解彼此仇恨、團結化解分裂、要以光明取代黑暗。

桃園趕來的鄭運鵬說，兩週前陳時中也陪他到桃園車掃，相信再過兩天，是台北市、桃園市時來運轉，都會大進步。「請在台北市工作的朋友要回家投票，也請住在桃園市的朋友打電話給陳時中支持」。

陳時中說，他絕對不會讓大家失望。