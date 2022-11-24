台北市議員公辦政見發表會昨(23)日舉行，無黨籍台北市議員候選人蘇恆除了說明這次參選提出「平恆世代」的城市願景，也針對大安、文山幾項重大建設困境發表看法。蘇恆也懇請大家，給她一次監督台北、改變台北的機會，「讓我們一起『用選擇改變未來』」。

蘇恆今(24)日在臉書指出，她利用這次公辦政見發表會的機會，說明這次參選提出「平恆世代」的城市願景，以及對於大安、文山幾項重大建設困境的看法。蘇恆提到，對一個城市來說，硬體的建設固然重要，但生活在這城市當中的「人」，才是一個城市發展的靈魂，對於「青壯世代」來說，更是承擔了城市經濟發展中的最大的責任，不論是自己的職涯發展，還是對長輩的照護、子女的養成。

蘇恆認為，許多父母因為子女託管的成本高昂選擇了犧牲自己的人生夢想；許多子女為了父母的長期照護問題不敢放手拚搏自己的職涯。當我們每個人都在城市當中找尋自己人生的更多可能，我們的政府，是不是應該更多的替大家承擔起「減負」的責任。替我們每一位市民、也替整個城市的發展，創造更多的可能。

除了對於世代平衡的城市願景以外，蘇恆也提到，在地方上仍然有相當多的問題有待議員與新一屆的市府共同協商。從大安區的成功市場延宕問題、文山區的國三甲壅塞問題、第二納骨塔問題、景美溪河川整治問題以及市民停車的問題等等，都是下一屆的市議員與市府團隊必須共同面對、理性解決的。

最後，蘇恆懇請大家，給她一次監督台北、改變台北的機會，留一席最有機會的無黨力量進入議會，留一席大家看得到、找得到的議員進入議會，「讓我們一起『用選擇改變未來』」。