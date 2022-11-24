新北市永和區永福里長候選人陳紫渝投入選戰後備受矚目，本報22日晚間搶先取得她與新北市長侯友宜的「比愛心」合照，她透露，侯友宜當面向她說「加油」，還誇她「沒看過這麼美的里長」。由於陳紫渝對手掛國民黨籍出戰，國民黨永和區黨部急發聲明表達立場，侯友宜今受訪時再呼籲，大家應該要好好團結在一起。

有最美里長候選人之稱的陳紫渝，近幾個月在因緣際會下和侯友宜合照，兩人比出大愛心、朝鏡頭握拳打氣，羨煞眾人；據悉，陳紫渝和侯友宜同樣來自嘉義同鄉會，因被侯友宜的認真打動，期待未來有機會能和侯一同合作，為地方鄉親打拚。

雖陳紫渝是以無黨籍身分，對抗掛國民黨籍出戰的現任里長陳清香，但此次合照顯現她與侯互動良好、融洽，讓國民黨永和區黨部趕緊發出聲明，表達立場。

侯友宜昨對此回應，想要參選的人，他都給滿滿的祝福和加油，里內大小事需要團結面對，里長的小事就是大事，盼一起好好做事；陳紫渝則說，對於被祝福感到很榮幸，而鄰里服務不分黨派，她參選是希望為里民服務，為這塊孕育她長大的土地付出，目前會按照既有步調，持續勤奮拜票，迎接選戰到來。

侯友宜今天前往中和掃街，並到福德宮參拜，被問到陳紫渝掛跟他的合照，有國民黨基層認為會搶走票，怎麼看？很多人好像都希望跟侯合照？侯友宜對此強調，大家就好好團結在一起，好好做事，「只要大家願意為這塊土地奉獻犧牲，我們都好好一起做事情，為這塊土地做的更好」。