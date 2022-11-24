九合一選戰進入倒數，民進黨基隆市長候選人蔡適應近日帶著愛犬「Tony」一同掃街。他喊出，未來要讓基隆朝全台寵物聖地的目標努力邁進，並藉推動晶片植入、接種疫苗等政策，落實寵物友善於生活日常。

蔡適應今（24）日在臉書發文說明，他向中央爭取了8000萬元的經費，要來幫助動保所興建寬敞明亮的收容基地。蔡適應也認為，基隆市寵物銀行應該改名為寵物旅館，因為新的設施和寬敞的空間，讓毛小孩們可以舒適的在這收容。

蔡適應表示，身為毛小孩的爸爸，他關心寵物政策，也推動友善動物城市，同時擔任立委以來，也跟現任市長林右昌合作，積極向中央爭取經費，改善基隆友善動物的環境，希望讓所有來這裡參觀的人，都能豎起大拇指，看到基隆對動物保育的用心。

最後，蔡適應保證未來若擔任市長，他也會持續推動寵物晶片植入、接種疫苗等政策，以落實寵物友善於生活日常，讓基隆成為最愛護毛小孩的城市。