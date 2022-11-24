高雄市左營海軍莊姓軍官於11月1日晚間未完備會客程序，就與一名人妻進入營區。海軍今（24）日表示，兩人進入的時間是晚間8時至10時，並非深夜，兩人也沒有做什麼逾矩的事情。

海軍表示，莊姓軍官與這名人妻屬於朋友關係，當晚進入營區是討論事情。海軍經查證屬實，海軍保修指揮部將秉持勿枉勿縱的原則，檢討相關違失人員疏責，依規定懲罰，以嚴肅紀律。

海軍保修指揮部也說，未來將持續加強軍法紀教育，並全面強化門哨檢查機制及衛哨勤務訓練，杜絕類似情況再次發生。