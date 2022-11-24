民進黨南投縣長候選人蔡培慧刊出「給南投公務員的一封信」。（圖／取自蔡培慧臉書）

民進黨南投縣長候選人蔡培慧今（24）日刊出她寫給南投公務員的一封信，內容表示，她近期看到某些行政首長因個人的違法亂紀，導致公務員受到不合理的壓迫，甚至必須為首長背黑鍋的事件，內心十分沉重。故她立下「公正與公平」、「信任與尊重」、「成就與發展」3大承諾，強調他若當上南投縣長，保證未來只要是盡心負責的公務員，都不會有因非法施壓或權勢壓迫而受害。

蔡培慧津今日在臉書發文，刊出給南投公務員的一封信，內容重點指出，她認為公務員是整個行政體系最重要的基石，再如何長遠的政策，也需要優秀的行政團隊一起努力，南投才會進步。但近期看到某些行政首長因個人的違法亂紀，導致公務員受到不合理的壓迫，甚至必須為首長背黑鍋的事件，內心十分沉重。舉例來說，前縣長李朝卿貪污被判逾450年，牽累了不少公務員。我了解公務員受迫於現實情勢而捲入共犯結構的無奈，對於只想安定生活的公務員，為何得如此惶惶過日呢？

她也批許淑華立委在南投市長任內，被指將下屬的報告當成自己的碩士論文，對用功上進的公務員不公平。

蔡培慧說，南投的政風不應該敗壞至此，從首長到基層人員，縣府上下是一個團隊，縣長奉公守法、基層人員盡責盡力，才是一個合理的行政體系。

蔡培慧因此承諾，選上縣長之後，一定會謹守以下原則：

1.公正與公平：未來培慧絕不會要求下屬做出超越職權規範的事，不會因政治立場不同予以不平等待遇。確保縣府的公務員在安心、安全的工作環境為縣民謀福利。蔡培慧說到，一定會做到。

2.信任與尊重：蔡培慧上任後，也將秉持信任原則，虛心傾聽各位意見、尊重專業見解，充分溝通後做出福縣利民的決策。

3.成就與發展：最後，我希望未來縣府能給各位一份有成就感的工作。我會鼓勵同仁進修、鼓勵同仁創新發想，一同為縣民服務。

培慧保證，未來只要是盡心負責的公務員，都不會有因非法施壓或權勢壓迫而受害。相信培慧，我們一起來改變吧！我有信心，不久的將來，南投人會說：「我南投，我驕傲」，各位也將會說出：「我是南投公務員，我驕傲！」