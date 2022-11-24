【LIVE直播】口罩令下月初鬆綁 指揮中心最新說明 ｜2022.11.24 @中時新聞網

中央流行疫情指揮中心公布國內今天新增1萬6015例本土新冠肺炎個案，境外移入37例、死亡65人。發言人莊人祥表示，今天單日新增確診個案，較上周四同期2萬0078例，大幅下降20.2%，以及連江縣今天清零沒有新增病例了。莊補充，連江縣上次出現新增0確診是今年4月18日，距離今天220天。

指揮中心今天公布國內新增1萬6015例本土新冠肺炎個案，各縣市分布部分，新北市新增2547例、高雄市2123例、台中市2088例、桃園市1710例、台南市1443例、台北市1411例。此外，連江縣今天清零，沒有新增個案。

同時，中重症新增132例，分別為79例中症、53例重症。特殊重症新增2例MIS-C個案，分別為6個月大男嬰以及1歲男童。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中一名MIS-C個案為6個月大男嬰，沒有慢性病、未曾接種疫苗，10月19日確診，11月8日起陸續出現發燒、皮疹，11月12日至急診，懷疑MIS-C住院，檢查有發炎指數升高、輕微心包膜積水，經免疫球蛋白等藥物治療後好轉，11月16日出院。

另一名為一歲男童沒有慢性病，未曾接種疫苗，8月6日確診新冠，11月18日起陸續發燒、皮疹、紅眼、腹瀉，11月21日至急診檢查有結膜眼、草莓舌，懷疑MIS-C，住院使用免疫球蛋白等藥物治療，目前仍在一般病房治療中。

國內12歲以下兒童重症累計共272例，33例腦炎、29例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、179例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。