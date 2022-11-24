選戰倒數2天，前新北市政府副發言人、國民黨新北市土樹三鶯市議員候選人呂家愷今在臉書貼出，新北市長侯友宜陪他車隊掃街拜票的影片，謝謝這一路上陪他前行的夥伴們，並喊出「支持侯友宜！就是支持呂家愷」的口號，期盼讓用行動的力量，拚出屬於土樹三鶯的美好未來。

侯友宜在影片中表示，如果你覺得侯友宜這4年做的不錯，每一份的功勞，是因為有家愷在後面幫忙，「支持侯友宜！就是支持呂家愷」

呂家愷說，最後衝刺，他不懈怠！無論艷陽高照或是狂風暴雨，他都會把握機會和大家問候。這段時間，他和市長侯友宜車隊掃街再次走遍了土樹三鶯，最後的倒數衝刺，他也和地方的前輩們再多走了數次的車隊掃街，希望能讓更多人看到我的熱忱。

呂家愷表示，這段時間的車隊掃街，有第一次見面就熱情回應他的支持者、有過去常在活動場合碰面的大哥大姐、也有特地趕來跟我合照的好朋友們，很高興這一路上有你們做我的後盾，無畏風雨為我加油打氣。

他會繼續努力，未來，讓他當大家的後盾，他會帶著大家的期待勇往直前，為你們拚一個好日子。懇請大家給年輕人一個機會、給年輕人一個支持，「用12萬分的努力，一起讓我們的家變得更好！」