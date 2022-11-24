侯友宜說，中和鄉親的熱情他感受到了。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜今天在議員陳錦錠、金瑞龍、邱烽堯以及游輝宂陪同下前往中和車掃，並到福和宮參拜，路程中不斷有民眾和他互動，展現高人氣。侯友宜表示，真的要感謝這些中和鄉親，即便今天風大雨大，路上還是會看到市民好朋友對他比「耶！」，給予滿滿熱情支持，讓他「真的超感動」。

侯友宜今天在議員陳錦錠、金瑞龍、邱烽堯以及游輝宂陪同下前往中和車掃，並到福和宮參拜。（李奇叡攝）

侯友宜說，中和鄉親這份情他非常感恩，他會繼續好好努力做事，讓新北市會更好，中和鄉親的熱情他感受到了，「風雨當中，新北市會生出更多的信心跟力量，會更好」。

有記者追問，侯友宜是否有考慮2024年大選「更進一步」，侯再次強調，現在他在選的是新北市長，尤其離選舉只剩下2天的時間，期待市民朋友這四年來，看見市長跟團隊好好做事，而他也看到風雨當中，鄉親站出來挺他，「相信好好做事情會獲得市民朋友的支持，請記得11月26日出來給做事的團隊滿滿支持，我會繼續好好做事繼續拚」。

侯友宜今天在議員陳錦錠、金瑞龍、邱烽堯以及游輝宂陪同下前往中和車掃，並到福和宮參拜。（李奇叡攝）

侯友宜今天在議員陳錦錠、金瑞龍、邱烽堯以及游輝宂陪同下前往中和車掃，並到福和宮參拜。（李奇叡攝）

至於未來國民黨主席朱立倫或台中市長盧秀燕「更進一步」參選2024，侯友宜是否會給予支持？侯僅說，他現在一直努力，希望超越在昨天的新北市，明天的新北市會比今天更好，他用這樣的精神，一輩子努力地好好為國家人民打拚，好好做事情。