迎接耶誕、跨年到來，「2023台南好YOUNG耶誕跨年」邀請卡司堅強的台日韓近30組藝人來台南演出，市長黃偉哲今天再拋出彩蛋，宣布在韓國橫掃各大音樂榜屢次拿下冠軍的頂流女神「宣美」，12月24日耶誕夜將來台南獨家開唱，不少粉絲得知消息都超嗨，預料將掀起K-POP韓流風潮。

2023台南好YOUNG耶誕跨年第3波卡司上周一公布，隨即引起熱烈討論，卡司除了炎亞綸、魏如萱、艾怡良，還請來韓國新人氣男團EPEX等，網友紛紛在黃偉哲IG留言「這卡司太嗨了」、「台南人覺得好幸福」，話題還持續延燒中，黃偉哲今天加碼宣布耶誕夜將邀請韓國頂流女神，前Wonder Girls成員宣美來台南演唱。

宣美2007年作為JPY女團Wonder Girls初始成員出道，2017年後，以個人名義推出單曲回歸樂壇，接連唱紅「24小時也不夠」、「滿月」、「pporappippam」等歌曲，一首「Gashina」更颳起「宣美旋風」，海內外都擁有廣大粉絲的宣美，不僅歌唱、舞蹈都備受肯定，還會創作，歌藝才華備受肯定。

近年宣美在韓國橫掃各大音樂榜屢次拿下冠軍，今年6月推出新單曲「Heart Burt」，在YouTube觀看次數已經突破5千萬次，並憑藉此單曲入圍2022年MAMA大獎最佳舞蹈表演SOLO。唱跳女神宣美舞台魅力十足，這次應台南市政府邀請，耶誕夜將首次來台南開唱，勢將颳起一股宣美旋風。